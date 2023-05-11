В условиях войны нецелесообразно проводить приватизацию флагманов украинской экономики - экономист

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”С точки зрения экономической выгоды, сейчас вообще не целесообразно проводить “большую приватизацию”. Во-первых, если взять удельный вес средств, которые мы сможем получить от большой приватизации в структуре наших бюджетных доходов и сопоставить соответственно в пропорции к бюджетным расходам, то называются цифры в 400 млн долл, а это где-то примерно 15 млрд грн. С учетом того, что у нас ежемесячно расходы по сектору обороны более 200 млрд грн, это вообще в месяц. А 15 млрд грн – это за год (планируют получить, - ред.). То есть за год у нас более 2 трлн грн расходов. Если посчитать, выручка с приватизации - это меньше одного процента от наших финансовых потребностей всех. Одним словом это цифра ни о чем. А активы предприятия - это флагманы нашей экономики, которые мы уже никогда не сможем построить. Их реальная стоимость после войны будет составлять миллиарды долларов. Поэтому продавать крупные объекты государственной собственности - это экономическое преступление, на мой взгляд, или экономический саботаж или экономическая диверсия”, - отметил экономист.

Он также добавил, что обычно во время войны и послевоенного восстановления происходит процесс национализации предприятий.

“Как показывает практика даже такой либеральной страны как Великобритания, после Второй Мировой войны наоборот происходили процессы огосударствления определенных объектов экономики, а не уменьшение государственных предприятий. То есть государство, чтобы проводить так называемую контрциклическую экономическую политику, оно должно для этого иметь определенные инструменты, и такими инструментами являются государственные предприятия”, - добавил Кущ.

Напомним

Глава Фонда Госимущества Рустем Умеров заявил изданию Bloomberg, что уже в мае может быть разблокирована так называемая “большая приватизация”. Для этого необходимо решение парламентариев, которого ожидают на одном из ближайших майских заседаний.

Первыми “с молотка” планируют продать Одесский припортовый завод, Центрэнерго, Объединенную горно-химическую компанию, Запорожский титано-магниевый комбинат и завод “Индар”, который занимается производством инсулина.

Ранее Алексей Кущ, рассказал, что в приватизации “Одесского припортового завода” могут быть заинтересованы россияне, ведь он соединен аммиакопроводом с российским “ТольяттиАзотом”. По мнению эксперта, российские олигархи могут принять участие в аукционе через иностранные фирмы-прокладки.