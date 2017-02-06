В умовах війни гепатит С становить загрозу для бійців АТО - Н.Возаловська

“У нас проблема є в тому, що дуже дороговартісні аналізи, і ці аналізи роблять у приватних лабораторіях. Вони коштують у межах 2 тис. грн. Є такі аналізи, які роблять безкоштовно, а є і такі, які взагалі робляться тільки у приватних лабораторіях. Зараз стоїть питання, ми обговорили із департаментом охорони здоров’я області його, щоб звертались до клінік і ми вже майже знайшли вихід як проводити ці аналізи безкоштовно, тобто компенсувати (вартість для бійців)”, — розповіла вона.

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За словами активістки, ситуація із лікуванням бійців АТО також дуже складна.

“Лікування не відбувається тільки через те, що це дорого. Кожна область сьогодні виходить із того, що може в напрямку безкоштовного лікування, і ми знайшли такий шлях, будемо звертатися до сільської ради, щоб вона уклала договір із клінікою по компенсації проведення оцих аналізів”, — зазначила Н.Возалостка.

Разом з тим, вона зазначила, що в умовах війни гепати С становить загрозу бійцям АТО.

“Гепатит С — дійсно загроза в умовах війни, це завжди загроза, дуже багато військовослужбовців приходить хворими, у нас уже є і випадки онко.

Вони (військові, — ред.) перебувають в окопах: це спека, холод, мороз, стресові ситуації... Війна є війна... Але на місцях ми маємо робити все можливе аби покращити умови для їх лікування. І ми робимо все можливе”, — додала вона.

Як повідомляв УНН, у березні минулого року на виконання умов Договору між ПРООН та МОЗ України, Програмою розвитку ООН в Україні було проведено тендерну закупівлю ліків від гепатиту С для України.

На участь у процедурі закупівлі ПРОООН була подана пропозиція лише однієї компанії “GILEAD”. І на свій препарат від гепатиту С “Совальді” (Sovaldi), “GILEAD” запропонувала ціну у 517 дол., що майже у двічі перевищила очікування МОЗ України.

Тоді низка нардепів закликали МОЗ переглянути вказані закупівлі, аби забезпечити більшу кількість хворих необхідними ліками.