В условиях войны гепатит С представляет угрозу для бойцов АТО - Н.Возаловская

"У нас проблема в том, что очень дорогостоящие анализы, и эти анализы делают в частных лабораториях. Они стоят в пределах 2 тыс. грн. Есть такие анализы, которые делают бесплатно, а есть и такие, которые вообще делаются только в частных лабораториях. Сейчас стоит вопрос, мы обсудили с департаментом здравоохранения области его, чтобы обращались в клиники и мы уже почти нашли выход как проводить эти анализы бесплатно, то есть компенсировать (стоимость для бойцов)", - рассказала она.

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По словам активистки, ситуация с лечением бойцов АТО также очень сложная.

"Лечение не происходит только потому, что это дорого. Каждая область сегодня исходит из того, что может в направлении бесплатного лечения, и мы нашли такой путь, будем обращаться в сельсовет, чтобы он заключил договор с клиникой по компенсации проведения этих анализов", - отметила Н.Возаловская.

Вместе с тем, она отметила, что в условиях войны гепатите С представляет угрозу для бойцов АТО.

"Гепатит С - действительно угроза в условиях войны, это всегда угроза, очень многие военнослужащие приходят больными, у нас уже есть и случаи онко.

Они (военные, - ред.) находятся в окопах: это жара, холод, мороз, стрессовые ситуации... Война есть война ... Но на местах мы должны делать все возможное, чтобы улучшить условия для их лечения. И мы делаем все возможное", - добавила она.

Как сообщал УНН, в марте прошлого года во исполнение условий Договора между ПРООН и Минздравом Украины, Программой развития ООН в Украине была проведена тендерная закупка лекарств от гепатита С для Украины.

На участие в процедуре закупки ПРООН было подано предложение только одной компании "GILEAD". И на свой препарат от гепатита С "Совальди" (Sovaldi), "GILEAD" предложила цену в 517 долл., что почти в два раза превысило ожидания Минздрава Украины.

Тогда ряд нардепов призвали Минздрав пересмотреть указанные закупки, чтобы обеспечить большее количество больных необходимыми лекарствами.