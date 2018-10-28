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В Умані завтра відбудеться прощання із загиблим на Вінниччині пілотом Су-27 Петренком

В Умані завтра відбудеться прощання із загиблим на Вінниччині пілотом Су-27 Петренком

Київ • УНН

 • 13311 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Завтра, 29 жовтня, в Умані відбудеться прощання льотчиком Іваном Петренком, який загинув 16 жовтня разом із своїм американським колегою внаслідок катастрофи бойового літака Су-27. Про це у Facebook повідомляє прес-служба командування Повітряних Сил ЗСУ, передає УНН.

“29 жовтня, в місті Умань Черкаської області відбудеться церемонія прощання з льотчиком Іваном Петренком, який загинув 16 жовтня унаслідок катастрофи винищувача Су-27УБ на Вінниччині”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 жовтня близько 17:00 під час масштабних військових навчань “Чисте небо — 2018” зазнав аварії винищувач Су-27 з двома пілотами на борту. Обидва члени екіпажу не вижили.

Загинули український військовий льотчик полковник Іван Петренко та американський підполковник пілот Сет Нерінг.

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