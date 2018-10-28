В Умани завтра состоится прощание с погибшим в Винницкой области пилотом Су-27 Петренко

"29 октября, в городе Умань Черкасской области состоится церемония прощания с летчиком Иваном Петренко, который погиб 16 октября в результате катастрофы истребителя Су-27УБ на Винниччине", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 октября около 17:00 во время масштабных военных учений "Чистое небо - 2018" потерпел крушение истребитель Су-27 с двумя пилотами на борту. Оба члена экипажа не выжили.

Погибли Украинский военный летчик полковник Иван Петренко и американский подполковник пилот Сет Неринг.