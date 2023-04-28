В Умані працює ДНК-лабораторія для ідентифікації тіл загиблих - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Умані працює ДНК-лабораторія для ідентифікації тіл загиблих. Про це повідомили в МВС України, пише УНН.
Як повідомив голова МВС Ігор Клименко, станом на 13:30 загиблих 15 осіб, це чоловіки, жінки та діти приблизно 12 років.
Цитата
«Ми зараз ідентифікуємо тіла, ті тіла, які ми не можемо опізнати на сьогоднішній день, у нас працює ДНК-лабораторія на місці. І всі рідні та близькі громадян, які проживали в цьому будинку, можуть звернутися, щоб надати свій ДНК-зразок для порівняння аналізу», - сказав Ігор Клименко.
«Умань жила достатньо спокійним життям в останній час. І така трагедія підтверджує, що терористична атака російської федерації по об'єктам цивільної інфраструктури продовжується. І тому ми знаємо і впевнені в тому, що ми маємо далі воювати і далі все робити для того, щоб ворог пішов з нашої країни», - наголосив міністр внутрішніх справ.
Нагадаємо
Серед 15 жертв нічної атаки російських військ на Умань у Черкаській області - троє дітей.