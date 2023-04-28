Серед жертв нічної атаки рф на Умань уже троє дітей - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Серед 15 жертв нічної атаки російських військ на Умань у Черкаській області - троє дітей, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.
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"28.04/13:55. Умань. Кількість загиблих від російських ракет зросла до 15, серед них - 3 діток", - повідомив Табурець.
З його слів, розбір завалів триває.
Доповнення
Через нічну атаку ворога на мирних сплячих людей на Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині є загиблі та поранені.
Сьогодні о 4:30 ранку ворог завдав ракетного удару зокрема по Умані. Одна з ракет потрапила у житловий дев'ятиповерховий будинок. У цьому будинку практично знищено перший під'їзд. За попередніми даними, у цьому під'їзді проживали 109 осіб, 46 квартир, з них 27 повністю знищені.
Приблизний час розбору всіх завалів - одна доба, повідомляв голова МВС.
За даними ДСНС, в Умані на місці ліквідації наслідків обстрілу психологи ДСНС надали допомогу вже 67 людям.