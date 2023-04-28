В Умани работает ДНК-лаборатория для идентификации тел погибших - МВД

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, по состоянию на 13:30 погибших 15 человек, это мужчины, женщины и дети примерно 12 лет.

Цитата

«Мы сейчас идентифицируем тела, те тела, которые мы не можем опознать на сегодняшний день, у нас работает ДНК-лаборатория на месте. И все родные и близкие граждан, которые проживали в этом доме, могут обратиться, чтобы предоставить свой ДНК-образец для сравнения анализа», - сказал Игорь Клименко.

«Умань жила достаточно спокойной жизнью в последнее время. И такая трагедия подтверждает, что террористическая атака российской федерации по объектам гражданской инфраструктуры продолжается. И поэтому мы знаем и уверены в том, что мы должны дальше воевать и дальше все делать для того, чтобы враг ушел из нашей страны», - подчеркнул министр внутренних дел.

Напомним

Среди 15 жертв ночной атаки российских войск на Умань в Черкасской области - трое детей.