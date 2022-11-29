В Умані критична ситуація зі світлом, жодні графіки не діють – мер

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"В нашому місті (Умань – ред.) критична ситуація з подачею електроенергії. На Южноукраїнській АЕС зупинено два реактори, звідти ми отримували електроенергію. Наразі не діють ніякі графіки. Критична інфраструктура міста заживлена частково", – сказала Плетньова.

Нагадаємо

29 листопада по всій Україні діють графіки відключення світла, дефіцит потужності в енергосистемі зріс до 30%.