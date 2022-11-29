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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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В Умані критична ситуація зі світлом, жодні графіки не діють – мер

В Умані критична ситуація зі світлом, жодні графіки не діють – мер

Київ • УНН

 • 1516201 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Через зупинку енергоблоків Южноукраїнської АЕС у місті Умань Черкаської області критична ситуація зі світлом – зараз жодні графіки не діють. Про це у Facebook повідомила мер Умані Ірина Плетньова, передає УНН.

Цитата

"В нашому місті (Умань – ред.) критична ситуація з подачею електроенергії. На Южноукраїнській АЕС зупинено два реактори, звідти ми отримували електроенергію. Наразі не діють ніякі графіки. Критична інфраструктура міста заживлена частково", – сказала Плетньова.

Нагадаємо

29 листопада по всій Україні діють графіки відключення світла, дефіцит потужності в енергосистемі зріс до 30%.

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