В Умані критична ситуація зі світлом, жодні графіки не діють – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Через зупинку енергоблоків Южноукраїнської АЕС у місті Умань Черкаської області критична ситуація зі світлом – зараз жодні графіки не діють. Про це у Facebook повідомила мер Умані Ірина Плетньова, передає УНН.
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"В нашому місті (Умань – ред.) критична ситуація з подачею електроенергії. На Южноукраїнській АЕС зупинено два реактори, звідти ми отримували електроенергію. Наразі не діють ніякі графіки. Критична інфраструктура міста заживлена частково", – сказала Плетньова.
Нагадаємо
29 листопада по всій Україні діють графіки відключення світла, дефіцит потужності в енергосистемі зріс до 30%.