В Умани критическая ситуация со светом, никакие графики не действуют – мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Из-за остановки энергоблоков Южноукраинской АЭС в городе Умань Черкасской области критическая ситуация со светом – сейчас никакие графики не действуют. Об этом в Facebook сообщила мэр Умани Ирина Плетнева, передает УНН.
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"В нашем городе (Умань – ред.) критическая ситуация с подачей электроэнергии. На Южноукраинской АЭС остановлены два реактора, оттуда мы получали электроэнергию. Пока не действуют никакие графики. Критическая инфраструктура города заживлена частично", – сказала Плетнева.