В Умани критическая ситуация со светом, никакие графики не действуют – мэр

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"В нашем городе (Умань – ред.) критическая ситуация с подачей электроэнергии. На Южноукраинской АЭС остановлены два реактора, оттуда мы получали электроэнергию. Пока не действуют никакие графики. Критическая инфраструктура города заживлена частично", – сказала Плетнева.