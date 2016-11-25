В "Укрзалізниці" розповіли, наскільки подорожчають пасажирські перевезення

“Індексувати тарифи пропонується у два етапи: у першому кварталі та у четвертому щоразу на 16%. За розрахунками, зміна тарифу збільшить вартість проїзду у середньому лише на 19,4%. Також із січня 2017 року на 10% зміниться вартість проїзду у вагонах 1-го та 2-го класів поїздів Інтерсіті+ (ІС+)”, — зазначено у повідомленні.

Зокрема, якщо діюча вартість квитка в купейний вагон сполученням “Київ-Одеса” становить 288,59 грн, то з 1 лютого 217 року ціна складатиме 341,97 грн, а з 1 жовтня 2017 — 388,33 грн.