В "Укрзализныце" рассказали, насколько подорожают пассажирские перевозки

"Индексировать тарифы предлагается в два этапа: в первом квартале и в четвертом каждый раз на 16%. По расчетам, изменение тарифа увеличит стоимость проезда в среднем лишь на 19,4%. Также с января 2017 года на 10% изменится стоимость проезда в вагонах 1-го и 2-го классов поездов Интерсити+ (ИС+)", - говорится в сообщении.

В частности, если действующая стоимость билета в купейный вагон сообщением "Киев-Одесса" составляет 288,59 грн, то с 1 февраля 217 года цена будет составлять 341,97 грн, а с 1 октября 2017 - 388,33 грн.