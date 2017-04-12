В “Укрзалізниці” пообіцяли розглянути можливість збільшення вагонів в деяких електричках
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Після протесту людей на Київщині залізничники пообіцяли розглянути найближчим часом можливість збільшення кількості вагонів в деяких електричках. Про це повідомляє прес-служба “Укрзалізниці”, передає УНН.
“Для максимального забезпечення перевезень пасажирів на цьому напрямку залізничники найближчим часом розглянуть можливість збільшення кількості вагонів в деяких електропоїздах”, — сказано у повідомленні.
В “Укрзалізниці” повідомили, що причиною перешкоджання руху на залізниці стало непорозуміння між Київською обладміністрацією та місцевим автоперевізником щодо підвищення тарифів на автоперевезення.
“Сьогодні водії маршрутних таксі частково не вийшли у рейси. Усі пасажири маршрутних таксі перейшли на залізничну станцію, намагаючись виїхати в годину пік приміським електропоїздом Яготин — Київ. Однак через надмірну кількість бажаючих сісти в поїзд, він не зміг усіх вмістити. Через це обурені люди оточили поїзд, вийшли на колії, тим самим заблокували його рух”, - йдеться у повідомленні.
В “Укрзалізниці” зазначили, що через цей інцидент вибилися з графіку інші поїзди. Зокрема, сталися затримки швидкісних електропоїздів Інтерсіті+ №712 Київ — Костянтинівка +2 год. 02 хв., №722 Харків — Київ +1 год. 40 хв., №125 Костянтинівка — Київ +1 год. 15 хв., та 4 приміських електропоїздів: №6802 Київ — Гребінка +2 год. 54хв, №6805 Гребінка — Дарниця +2 год. 32хв., №6807 Гребінка — Київ-Волинський +1 год. 40 хв., №6880 Караваєві Дачі — Яготин +2 год. 23хв.
За інформацією “Укрзалізниці”, на сьогодні графіком руху приміських поїздів на дільниці Київ, Дарниця — Яготин, Гребінка передбачено курсування 12 пар приміських поїздів, що задовольняють потреби населення в перевезенні. У ранковий час з 4 до 8 години зі ст.Баришівка відправляється 4 приміські поїзди: №6801 Яготин — Київ о 4:31, №6803 Яготин — Київ о 5:56, №6805 Гребінка — Дарниця о 6:29, №6807 Гребінка — Караваєві Дачі о 7:32.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 12 квітня, зранку близько ста людей перекрили рух на залізниці на Київщині з вимогами збільшити кількість вагонів на електропотяг, який рухається з Яготина на Київ.
Рух поїздів був перекритий близько трьох годин. О 8:45 рух відновили.