В "Укрзализныце" пообещали рассмотреть возможность увеличения вагонов в некоторых электричках

“Для максимального обеспечения перевозок пассажиров на этом направлении железнодорожники в ближайшее время рассмотрят возможность увеличения количества вагонов в некоторых электропоездах”, — говорится в сообщении.

В “Укрзализныце” сообщили, что причиной препятствования движения на железной дороге стало недоразумение между Киевской обладминистрацией и местным автоперевозчиком из-за повышения тарифов на автоперевозки.

“Сегодня водители маршрутных такси частично не вышли в рейсы. Все пассажиры маршрутных такси перешли на железнодорожную станцию, пытаясь выехать в час пик пригородным электропоездом Яготин — Киев. Однако из-за чрезмерного количества желающих сесть в поезд, он не смог всех вместить. Из-за этого возмущенные люди окружили поезд, вышли на пути, тем самым заблокировали его движение”, — говорится в сообщении.

В “Укрзализныце” отметили, что из-за этого инцидента выбились из графика другие поезда. В частности, произошли задержки скоростных электропоездов Интерсити + №712 Киев — Константиновка 2 ч. 02 мин., №722 Харьков — Киев +1 час. 40 мин., №125 Константиновка — Киев +1 час. 15 мин., и 4 пригородных электропоездов: №6802 Киев — Гребенка 2 ч. 54хв, №6805 Гребенка — Дарница 2 ч. 32мин., №6807 Гребенка — Киев-Волынский 1 ч. 40 мин., №6880 Караваевы Дачи — Яготин 2 ч. 23хв.

По информации “Укрзализныци”, на сегодня по графику движения пригородных поездов на участке Киев, Дарница — Яготин, Гребенка предусмотрено курсирование 12 пар пригородных поездов, удовлетворяющих потребности населения в перевозке. В утренние часы с 4 до 8:00 со ст.Барышовка отправляется 4 пригородные поезда: №6801 Яготин — Киев в 4:31, №6803 Яготин — Киев в 5:56, №6805 Гребенка — Дарница в 6:29, №6807 Гребенка — Караваевы Дачи в 7:32.

Как сообщал УНН, сегодня, 12 апреля, утром около ста человек перекрыли движение на железной дороге в Киевской области с требованиями увеличить количество вагонов на электропоезд, который движется из Яготина на Киев.

Движение поездов было перекрыто около трех часов. В 8:45 движение восстановили.