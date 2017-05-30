В "Укрцукрі" спрогнозували виробництва цукру у 2017/2018 МР
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. За прогнозами асоціації НАЦУ “Укрцукор” у 2017/2018 маркетинговому році (МР) очікується виробництво цукру на рівні 2-2,05 млн тонн, що майже на рівні минулорічного показника, передає УНН з посиланням на прес-службу асоціації.
“Низхідний ціновий тренд на світовому ринку не дозволив вітчизняним виробникам цукрового буряку наростити посівні площі до раніше прогнозованих 350 тис. га — на сьогоднішній день маємо 310 тис. га., тому, враховуючи “неочікувані” весняні заморозки, які можуть вплинути на урожайність цукрового буряку, виробництво цукру в 2017/2018 МР, ймовірно, складе 2,0-2,05 млн тонн. Внутрішнє споживання оцінюється в 1,5 млн т,” — цитує прес-служба асоціації слова керівника аналітичного відділу “Укрцукру” Руслану Бутило.
Експерт зазначила, що у квітні-травні поточного року балканський циклон замість весняного тепла приніс сніг та заморозки, чим зіпсували плани аграріїв в період завершення посіву цукрових буряків, проте, більшість посівів витримала такі випробування.
Нагадаємо, за даними Мінагрополітики, у І кварталі 2017 року на зовнішні ринки було поставлено 267,4 тисяч тонн цукру загальною вартістю 131,5 млн дол., що у 8,6 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було експортовано 29,6 тисяч тонн цукру на 15,2 млн дол.