В "Укрсахаре" спрогнозировали производства сахара в 2017/2018 МГ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. По прогнозам ассоциации НАСУ "Укрцукор" в 2017/2018 маркетинговом году (МГ) ожидается производство сахара на уровне 2-2,05 млн тонн, что почти на уровне прошлогоднего показателя, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ассоциации.
"Нисходящий ценовой тренд на мировом рынке не позволил отечественным производителям сахарной свеклы нарастить посевные площади с ранее прогнозируемых 350 тыс. Га - на сегодняшний день имеем 310 тыс. Га., Поэтому, учитывая" неожиданные "весенние заморозки, которые могут повлиять на урожайность сахарной свеклы , производство сахара в 2017/2018 МГ, вероятно, составит 2,0-2,05 млн тонн. Внутреннее потребление оценивается в 1500000 т ", - цитирует пресс-служба ассоциации слова руководителя аналитического отдела" Укрцукор "Руслану бутыли.
Эксперт отметила, что в апреле-мае текущего года балканский циклон вместо весеннего тепла принес снег и заморозки, чем испортили планы аграриев в период завершения посева сахарной свеклы, однако, большинство посевов выдержала такие испытания.
Напомним, по данным Минагрополитики, в I квартале 2017 года на внешние рынки было поставлено 267 400 тонн сахара общей стоимостью 131 500 000 долл., Что в 8,6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было экспортировано 29 , 6000 тонн сахара на 15200000 долл.