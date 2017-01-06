В “Укртрансгазі” повідомили про збільшення відбору газу з ПСГ через морози
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Відбір газу з підземних сховищ газу (ПСГ) збільшено через зниження температури повітря в Україні. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова прес-служби ПАТ “Укртрансгаз” Максим Білявський, передає УНН.
“Морози: збільшено обсяги відбору газу зі сховищ, прогнозований добовий режим 100 млн кубометрів, — 83% від поточних потужностей ПСГ, що достатньо для покриття потреб українських споживачів”, — написав М.Білявський.
Він додав, що усі замовлення країн-імпортерів виконуються у повному обсязі.
Нагадаємо, за даними “Укртрансгазу”, станом на 4 січня з ПСГ протягом відібрано 60,7 млн куб.м газу, при цьому протягом 2 січня — 48,38 млн куб. м газу.