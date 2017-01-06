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В "Укртрансгазе" сообщили об увеличении отбора газа из ПХГ из-за морозов

В "Укртрансгазе" сообщили об увеличении отбора газа из ПХГ из-за морозов

Киев • УНН

 • 9199 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Отбор газа из подземных хранилищ газа (ПХГ) увеличен из-за снижения температуры воздуха в Украине. Об этом написал на своей странице в Facebook глава пресс-службы ПАО "Укртрансгаз" Максим Билявский, передает УНН.

“Морозы: увеличены объемы отбора газа из хранилищ, прогнозируемый суточный режим 100 млн кубометров, — 83% от текущих мощностей ПХГ, что достаточно для покрытия потребностей украинских потребителей”, — написал М.Билявский.

Он добавил, что все заказы стран-импортеров выполняются в полном объеме.

Напомним, по данным “Укртрансгаза”, по состоянию на 4 января из ПХГ отобрано 60,7 млн куб.м газа, при этом в течение 2 января — 48,38 млн куб. м газа.

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