В Укроборонпромі призначили директора департаменту закупівель
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У ДК "Укроборонпром" сьогодні на посаду директора департаменту закупівель призначили Надію Бігун. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу ДК.
"Генеральний директор державного концерну Укроборонпром призначив Надію Бігун директором департаменту закупівель. Відповідний наказ Айварас Абромавичус підписав 19 вересня 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Надія Бігун, як вказано, працювала у сфері телекомунікаційних послуг, у 2015 році у якості волонтера приєдналася до команди ProZorro в МЕРТ, пізніше стала заступником директор ДП "Прозорро". Впроваджувала систему електронних закупівель, розробляла законодавство, відповідала за створення бренду та просування ProZorro.
"В УОП Надія, передусім, буде впроваджувати прозорі процедури та політику закупівель, підвищувати їх ефективність за рахунок централізації потреб підприємств та впровадження категорійних стратегій", - йдеться в повідомлелні.
Окремим фокусом роботи Бігун стане імпортозаміщення товарів російського виробництва.
"Проблема імпортозаміщення – спекулятивна, за 5 років на ній збагатилися сотні ділків, водночас, підприємства оборонної промисловості залишилися з цією проблемою сам на сам, і вирішували її кожний по-своєму. Тепер ми будемо системно та послідовно займатися цим напрямком, в цьому досвід створення електронних каталогів дуже допоможе”, - прокоментувала Бігун.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".