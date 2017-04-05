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В “Укрнафті” повідомили, які документи цікавлять слідчих ГПУ під час обшуку

В “Укрнафті” повідомили, які документи цікавлять слідчих ГПУ під час обшуку

Київ • УНН

 • 12433 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Слідчих Генеральної прокуратури України цікавлять під час обшуків документи ПАТ “Укрнафта”, які стосуються операцій з продажу нафти і проведення аукціону. Про це сказав сьогодні журналістам заступник голови правління ПАТ “Укрнафта” Геннадій Радченко, передає кореспондент УНН.

“Відбувається обшук у всіх кабінетах, вилучаються документи. "Укрнафта“ сприяє цим діям і надає документи, які вони вважають за потрібне вилучити”, — сказав він.

На уточнення журналістів про те, які документи вилучають на підприємстві, Г.Радченко відповів: “Ці документи, на скільки мені відомо, стосуються операцій з продажу нафти і проведення аукціону”.

За словами заступника голови підприємства, документи, які можуть бути вилучені, вже надавалися для перевірок.

Також Г.Радченко вважає, що обшуки в “Укрнафті” триватимуть досить довго.

Нагадаємо, управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України розслідує кримінальне провадження стосовно порушень у сфері надрокористування, в тому числі, є епізод продажу нафти компанією за заниженими цінами.

Крім того, У ГПУ не виключили, що обшуки в “Укрнафті” триватимуть не одну добу.

Українські Національні Новини

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