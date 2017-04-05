В “Укрнафті” повідомили, які документи цікавлять слідчих ГПУ під час обшуку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Слідчих Генеральної прокуратури України цікавлять під час обшуків документи ПАТ “Укрнафта”, які стосуються операцій з продажу нафти і проведення аукціону. Про це сказав сьогодні журналістам заступник голови правління ПАТ “Укрнафта” Геннадій Радченко, передає кореспондент УНН.
“Відбувається обшук у всіх кабінетах, вилучаються документи. "Укрнафта“ сприяє цим діям і надає документи, які вони вважають за потрібне вилучити”, — сказав він.
На уточнення журналістів про те, які документи вилучають на підприємстві, Г.Радченко відповів: “Ці документи, на скільки мені відомо, стосуються операцій з продажу нафти і проведення аукціону”.
За словами заступника голови підприємства, документи, які можуть бути вилучені, вже надавалися для перевірок.
Також Г.Радченко вважає, що обшуки в “Укрнафті” триватимуть досить довго.
Нагадаємо, управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України розслідує кримінальне провадження стосовно порушень у сфері надрокористування, в тому числі, є епізод продажу нафти компанією за заниженими цінами.
Крім того, У ГПУ не виключили, що обшуки в “Укрнафті” триватимуть не одну добу.