В "Укрнафте" сообщили, какие документы интересуют следователей ГПУ при обыске

"Происходит обыск во всех кабинетах, изымаются документы. "Укрнафта" способствует этим действиям и предоставляет документы, которые они считают нужным изъять", - сказал он.

На уточнение журналистов о том, какие документы изымают в предприятии, Г.Радченко ответил: "Эти документы, на сколько мне известно, касаются операций по продаже нефти и проведения аукциона".

По словам заместителя главы предприятия, документы, которые могут быть изъяты, уже предоставлялись для проверок.

Также Г.Радченко считает, что обыски в "Укрнафте" продлятся достаточно долго.

Напомним, управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины расследует уголовное производство в отношении нарушений в сфере недропользования, в том числе, эпизод продажи нефти компанией по заниженным ценам.

Кроме того, в ГПУ не исключили, что обыски в "Укрнафте" будут длиться не одни сутки.