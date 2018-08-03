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В Укргідрометцентрі розповіли, яка буде погода у серпні

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. У серпні погода буде переважно спекотною. Про це на брифінгу повідомила начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко, передає УНН.

"Синоптична ситуація більш-менш спокійна. До середини місяця протримається антициклон. До 6-7 числа температура буде в основному рівномірна по всій країні - 23-28. Після в західних областях температура становитиме 21-25 градусів вдень, на решті областей - 25-28. На півдні температура буде 30-31 градус", - повідомила Адаменко.

Як повідомляв УНН, середня місячна температура у серпні цього року прогнозується на рівні 20-25 градусів тепла, що дещо вище середніх багаторічних значень.

При цьому місячна кількість опадів у серпні 2018 року очікується на рівні 28-75 мм, у Карпатах - до 110 мм. Такі показники у більшості західних областей та на півдні країни, як повідомили синоптики, перебувають у межах норми, на решті території - менше середніх багаторічних значень.

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