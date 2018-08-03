В Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в августе

"Синоптическая ситуация более-менее спокойная. К середине месяца продержится антициклон. В 6-7 числа температура будет в основном равномерна по всей стране - 23-28. После в западных областях температура составит 21-25 градусов днем, на остальных областях - 25-28. На юге температура будет 30-31 градус", - сообщила Адаменко.



Как сообщал УНН, средняя месячная температура в августе этого года прогнозируется на уровне 20-25 градусов тепла, что несколько выше средних многолетних значений.



При этом месячное количество осадков в августе 2018 года ожидается на уровне 28-75 мм, в Карпатах - до 110 мм. Такие показатели в большинстве западных областей и на юге страны, как сообщили синоптики, находятся в пределах нормы, на остальной территории - меньше средних многолетних значений.