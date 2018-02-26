В Укргідрометцентрі розповіли, коли варто очікувати найбільше снігу

“Найбільша кількість опадів випаде 1 березня. У Києві їх буде якраз не дуже багато — 10 мм. В той час як в інших областях їх може бути від 30 до 40 мм снігу, і стільки ж добавиться снігового покриву”, — сказав він.

Водночас, за його словами, починаючи з 28 лютого очікується послаблення морозів на 8-10 градусів.

“2-3 березня чекаємо чергового зниження температури до 20-24 градусів морозу. Проте цей період не буде довгий. Починаючи з 4-го й особливо 5 березня можна розраховувати на суттєве підвищення температурного режиму — навіть до плюсових значень у денні години”, — розповів М.Кульбіда.

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