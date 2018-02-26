В Укргидрометцентре рассказали, когда стоит ожидать наибольшого количества снега
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Украине ожидается выпадение большего количества осадков 1 марта. Об этом сообщил УНН глава Укргидрометцентра Николай Кульбида.
"Наибольшее количество осадков выпадет 1 марта. В Киеве их будет как раз не очень много - 10 мм. В то время как в других областях их может быть от 30 до 40 мм снега, и столько же прибавится снежного покрова", - сказал он.
Однако, по его словам, начиная с 28 февраля ожидается ослабление морозов на 8-10 градусов.
"2-3 марта ждем очередного снижения температуры до 20-24 градусов мороза. Однако этот период не будет длинный. Начиная с 4-го и особенно 5 марта можно рассчитывать на существенное повышение температурного режима - даже до плюсовых значений в дневные часы", - рассказал Н.Кульбида.
Глава Укргидрометцентра прогнозирует, что настоящая весна придет в Украину в середине месяца.
Как сообщал УНН, в Одессе отменили занятия в школах и детсадах из-за ухудшения погоды.