В "Укренерго" заявили, що розробляють механізм щодо імпорту електроенергії з Європи

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“Це важливо для нашої безпеки. Енергосистема Євросоюзу здатна допомогти нам у скрутний момент і вона це робить. Щодо комерційного імпорту — це технічно можливо. „Укренерго“ забезпечує можливість такого імпорту в обсязі 500 МВт і навіть 600 МВт”, — сказав він.

Кудрицький додав, що потрібні спеціальні механізми для забезпечення такого імпорту, тому що ціна електроенергії в Європі вища, ніж в Україні. Глава правління зазначив, що такий механізм уже розробляється.

Ситуація з електроенергією

Ситуація з електрикою залишається складною майже в усіх регіонах. Як зазначив Президент у вечірньому зверненні, Україна потроху відходить від блекауту – щогодини енергетики повертають живлення новим і новим споживачам.

"Найважче поки в столиці та 15 областях: Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька. Проблеми є також і в інших регіонах", — сказав Гарант.

Додамо

Масований ракетний обстріл по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

У всій Україні застосовані аварійні відключення електроенергії.