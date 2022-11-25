В "Укрэнерго" заявили, что разрабатывают механизм импорта электроэнергии из Европы

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“Это важно для нашей безопасности. Энергосистема Евросоюза способна помочь нам в трудный момент и она это делает. По коммерческому импорту — это технически возможно. „Укрэнерго“ обеспечивает возможность такого импорта в объеме 500 МВт и даже 600 МВт”, — сказал он.

Кудрицкий добавил, что нужны специальные механизмы для обеспечения такого импорта, потому что цена электроэнергии в Европе выше, чем в Украине. Глава правления отметил, что такой механизм уже разрабатывается.

Ситуация с электроэнергией

Ситуация с электричеством остается сложной почти во всех регионах. Как отметил Президент в вечернем обращении, Украина понемногу отходит от блэкаута — каждый час энергетики возвращают питание новым и новым потребителям.

“Тяжелее пока в столице и 15 областях: Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая. Проблемы есть и в других регионах”, — сказал Гарант.

Добавим

Массированный ракетный обстрел по Украине привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи.

Во всей Украине применены аварийные отключения электроэнергии.