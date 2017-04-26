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В “Укренерго” розповіли, коли можуть відключити від електропостачання окуповану Донеччину

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Питання стосовно припинення електропостачання окремих районів Донецької області буде ухвалено тоді, коли завершиться будівництво високовольтної мережі до Авдіївки. Про це сказав у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook т.в.о. голови ДП НАЕК “Укренерго” Всеволод Ковальчук, передає УНН.

За словами В.Ковальчука, наразі рішення про припинення перетоків по окремих районах Донецької області не прийняте, бо залишається невирішеним питання щодо Авдіївки.

“Найближчим часом має завершитися будівництво підприємством ДТЕК високовольтної мережі нового фрагменту 110 КВ, який забезпечить інше джерело живлення для Авдіївки. І після того постане питання стосовно продовження енергопостачання або непродовження в окремі райони Донецької області”, — розповів він.

Нагадаємо, Національна енергетична компанія “Укренерго” повідомила, що з 25 квітня подача електроенергії на територію ОРЛО припиняється.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що електропостачання на тимчасово окуповану територію Луганської області буде відновлене відразу після погашення боргів.

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