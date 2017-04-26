В "Укрэнерго" рассказали, когда могут отключить от электроснабжения ОРДО

По словам В.Ковальчук, пока решение о прекращении перетоков по отдельным районам Донецкой области не принято, потому что остается нерешенным вопрос относительно Авдеевки.

"В ближайшее время должно завершиться строительство предприятием ДТЭК высоковольтной сети нового фрагмента 110 кВ, который обеспечит другой источник питания для Авдеевки. И после того встанет вопрос о продлении энергоснабжения или непродлении в отдельные районы Донецкой области", - рассказал он.

Напомним, Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что с 25 апреля подача электроэнергии на территорию ОРЛО прекращается.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что электроснабжение на временно оккупированную территорию Луганской области будет восстановлено сразу после погашения долгов.