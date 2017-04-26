В "Укрэнерго" рассказали, когда могут отключить от электроснабжения ОРДО

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37984 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101547 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154895 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115765 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116133 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112330 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104130 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107025 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103527 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153195 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В "Укрэнерго" рассказали, когда могут отключить от электроснабжения ОРДО

В "Укрэнерго" рассказали, когда могут отключить от электроснабжения ОРДО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Вопрос о прекращении электроснабжения отдельных районов Донецкой области будет принято тогда, когда завершится строительство высоковольтной сети в Авдеевки. Об этом сказал в видеообращении на своей странице в Facebook и.о. председателя ГП НАЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, передает УНН.

По словам В.Ковальчук, пока решение о прекращении перетоков по отдельным районам Донецкой области не принято, потому что остается нерешенным вопрос относительно Авдеевки.

"В ближайшее время должно завершиться строительство предприятием ДТЭК высоковольтной сети нового фрагмента 110 кВ, который обеспечит другой источник питания для Авдеевки. И после того встанет вопрос о продлении энергоснабжения или непродлении в отдельные районы Донецкой области", - рассказал он.

Напомним, Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что с 25 апреля подача электроэнергии на территорию ОРЛО прекращается.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что электроснабжение на временно оккупированную территорию Луганской области будет восстановлено сразу после погашения долгов.

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