В Укренерго розповіли деталі обмеження споживання на 13 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Сьогодні, 13 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях. Про це інформує УНН з посиланням на Укренерго.
Деталі
Наголошується, що у інших областях України відключення не прогнозуються.
В Укренерго додали, що будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження частини енергосистеми російськими ракетами та дронами. Ремонтні бригади працюють цілодобово, але для відновлення високотехнологічного обладнання потрібен час.
"Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання! Тримаємо разом енергетичний фронт", - йдеться в повідомленні.
Додамо
росія пошкодила близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України.