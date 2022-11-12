В Укренерго розповіли деталі обмеження споживання на 13 листопада

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Наголошується, що у інших областях України відключення не прогнозуються.

В Укренерго додали, що будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження частини енергосистеми російськими ракетами та дронами. Ремонтні бригади працюють цілодобово, але для відновлення високотехнологічного обладнання потрібен час.

"Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання! Тримаємо разом енергетичний фронт", - йдеться в повідомленні.

Додамо

росія пошкодила близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України.