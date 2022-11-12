В Укрэнерго рассказали детали ограничения потребления на 13 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сегодня, 13 ноября, с 00:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. Об этом информирует УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Детали
Отмечается, что в других областях Украины отключения не прогнозируются.
В Укрэнерго добавили, что любые ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения части энергосистемы российскими ракетами и дронами. Ремонтные бригады работают круглосуточно, но для восстановления высокотехнологичного оборудования требуется время.
"Пожалуйста, не оставляйте привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления! Держим вместе энергетический фронт", - говорится в сообщении.
Добавим
россия повредила около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины.