В Укрэнерго рассказали детали ограничения потребления на 13 ноября

Детали

Отмечается, что в других областях Украины отключения не прогнозируются.

В Укрэнерго добавили, что любые ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения части энергосистемы российскими ракетами и дронами. Ремонтные бригады работают круглосуточно, но для восстановления высокотехнологичного оборудования требуется время.

"Пожалуйста, не оставляйте привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления! Держим вместе энергетический фронт", - говорится в сообщении.

Добавим

россия повредила около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины.