В Україну завезли першу 1000 тонн пального з Європи: ціни на АЗС знизились на 5-10 гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В Україні завезли першу 1000 тонн пального з Європи. У результаті ціни на АЗС знизились на 5-10 гривень. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, передає УНН.
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В Уряді презентували перші результати рішень щодо цін на пальне. Зокрема, прибрали акциз, знизили ПДВ до 7%, запровадили нову цінову формулу.
Шмигаль наголошує, що наразі АЗС вже знизили ціну щонайменше на 5 грн. У деяких мережах зниження і по бензину, і по дизелю досягає 10 грн за літр.
Ринок пального зараз переживає сильну трансформацію, оскільки тепер весь імпорт йде з Європи. Але головне, що цей імпорт почався.
За новими правилами вже заїхали перші 1000 тонн пального. Далі будуть більші об’єми. Ціни стабілізуються разом зі стабілізацією поставок та насиченням ринку.
Додамо
Раніше ВР ухвалила законопроект №7137-д про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. У т.ч. скасування оподаткування пального та запровадження пільгового режиму для підприємців (2% від обороту). Діє під час військового та надзвичайного стану.