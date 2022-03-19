В Украину завезли первую 1000 тонн топлива из Европы: цены на АЗС снизились на 5-10 гривен

Детали

В правительстве презентовали первые результаты решений по ценам на топливо. В частности, убрали акциз, снизили НДС до 7%, ввели новую ценовую формулу.

Шмыгаль отмечает, что сейчас АЗС уже снизили цену минимум на 5 грн. В некоторых сетях снижения и по бензину и по дизелю достигает 10 грн за литр.

Рынок горючего сейчас переживает сильную трансформацию, поскольку теперь весь импорт идет из Европы. Но главное, что этот импорт начался.

По новым правилам уже заехали первые 1000 тонн горючего. Дальше будут большие объемы. Цены стабилизируются вместе со стабилизацией поставок и насыщением рынка.

Добавим

Ранее ВР приняла законопроект №7137-д о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны. В т. ч. отмену налогообложения топлива и введение льготного режима для предпринимателей (2% от оборота). Действует во время военного и чрезвычайного положения.