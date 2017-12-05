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В Україну заборонили ввозити російські казки про богатирів

В Україну заборонили ввозити російські казки про богатирів

Київ • УНН

 • 30828 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Державний комітет з телебачення і радіомовлення заборонив ввезення в Україну 20 книг, виданих в Росії, зокрема казок про богатирів, передає УНН з посиланням на сайт Держкомтелерадіо.

Зокрема, до переліку видавничої продукції, відтепер забороненої Держкомтелерадіо для ввезення ввійшли такі книги з Росії: Богатирські російські казки, Іллья Муромець і Соловій-розбійник: казки про російських богатирів московського видавництва.

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Зазначається, що ввезення в Україну російських видань заборонено “у зв’язку з невідповідністю їх змісту критеріям оцінки видавничої продукції, дозволеної до поширення в Україні”.

Крім того до списку ввійшли історичні книги, мемуари.

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