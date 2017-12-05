В Украину запретили ввозить русские сказки о богатырях
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Государственный комитет по телевидению и радиовещанию запретил ввоз в Украину 20 книг, изданных в России, в частности сказок о богатырях, передает УНН со ссылкой на сайт Госкомтелерадио.
В частности, в перечень издательской продукции, отныне, запрещенной Госкомтелерадио для ввоза, вошли такие книги из России: Богатырские русские сказки, Ильей Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях московского издательства.
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Отмечается, что ввоз в Украину российских изданий запрещен "в связи с несоответствием их содержания критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению в Украине".
Кроме того в список вошли исторические книги, мемуары.