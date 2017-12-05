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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 11410 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 25249 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 101060 просмотра

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10 марта, 18:32 • 110525 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 131119 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106657 просмотра

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10 марта, 09:12 • 108243 просмотра

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В Украину запретили ввозить русские сказки о богатырях

В Украину запретили ввозить русские сказки о богатырях

Киев  •  УНН

 • 30827 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Государственный комитет по телевидению и радиовещанию запретил ввоз в Украину 20 книг, изданных в России, в частности сказок о богатырях, передает УНН со ссылкой на сайт Госкомтелерадио.

В частности, в перечень издательской продукции, отныне, запрещенной Госкомтелерадио для ввоза, вошли такие книги из России: Богатырские русские сказки, Ильей Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях московского издательства.

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Отмечается, что ввоз в Украину российских изданий запрещен "в связи с несоответствием их содержания критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению в Украине".

Кроме того в список вошли исторические книги, мемуары.

Украинские Национальные Новости

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