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В Україну з РФ екстрадували підозрюваного у вбивстві, який перебував у міжнародному розшуку

В Україну з РФ екстрадували підозрюваного у вбивстві, який перебував у міжнародному розшуку

Київ • УНН

 • 9934 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. В Україну з РФ екстрадували підозрюваного у вбивстві, який протягом 4 років перебував у міжнародному розшуку. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.

“Поліція Донеччини каналами Інтерполу встановила місцезнаходження зловмисника, який перебував в міжнародному розшуку за умисне вбивство. У 2014 році житель Волноваського району зарубав лопатою чоловіка. Намагаючись уникнути покарання, фігурант шість років переховувався від суду в Російській Федерації”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що вбивство сталося в одному з сіл Волноваського району в січні 2014 року. Зловмисник, працівник котельні, мав тривалий конфлікт зі своїм колегою. Остання сварка відбулася на робочому місці, коли обидва чоловіки були п’яні.

Підозрюваний вирішив перервати життя кривдника, сходив за лопатою та металевою частиною забив потерпілого до смерті.

“Людина загинула відразу від безлічі ударів в голову, сильно постраждало обличчя. Поліцейські потім навіть не змогли порахувати точну кількість травм”, — додається у повідомленні.

Повідомляється, що розуміючи, що йому загрожує до 15 років тюрми, фігурант втік. За фактом вбивства було розпочато кримінальне провадження.

“Подальші слідчо-оперативні дії ускладнилися збройною агресією, яка почалася у той період, однак пошуки вбивці не припинялися. Було встановлено, що він перебуває на тимчасово окупованій території. Не маючи туди доступу, правоохоронці, тим не менш, з’ясували, що звідти підозрюваний виїхав до Російської Федерації. З 2016 року втікача було оголошено в міжнародний розшук”, — додається у повідомлені.

У поліції зауважують, що тим часом 37-річний фігурант заховався якнайдалі — на Далекому Сході, де розпочав нове життя.

Однак каналами Інтерполу його місцезнаходження було встановлено. Розшукуваного затримали. Днями чоловіка екстрадували до України. На прикордонному пункті в Харківській області підозрюваного було взято під варту співробітниками поліції Донеччини.

Поліцейські під конвоєм доставили затриманого до Маріуполя для винесення йому вироку. Зловмисника поміщено до СІЗО. Він відповідатиме перед судом за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Нагадаємо, за клопотанням столичної прокуратури заарештовано “злодія в законі” “Кобу Руставського”, який перебував у міжнародному розшуку.

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