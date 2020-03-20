В Украине с РФ экстрадировали подозреваемого в убийстве, который находился в международном розыске

"Полиция Донецкой области каналами Интерпола установила местонахождение злоумышленника, который находился в международном розыске за умышленное убийство. В 2014 году житель Волновахского района зарубил лопатой мужчину. Пытаясь избежать наказания, фигурант шесть лет скрывался от суда в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что убийство произошло в одном из сел Волновахского района в январе 2014 года. Злоумышленник, работник котельной, имел длительный конфликт со своим коллегой. Последняя ссора произошла на рабочем месте, когда оба мужчины были пьяны.

Подозреваемый решил прервать жизнь обидчика, сходил за лопатой и металлической частью забил потерпевшего до смерти.

"Мужчина погиб сразу от множества ударов в голову, сильно пострадало лицо. Полицейские потом даже не смогли посчитать точное количество травм", - добавляется в сообщении.

Сообщается, что понимая, что ему грозит до 15 лет тюрьмы, фигурант скрылся. По факту убийства было начато уголовное производство.

"Дальнейшие следственно-оперативные действия осложнились вооруженной агрессией, которая началась в тот период, однако поиски убийцы не прекращались. Было установлено, что он находится на временно оккупированной территории. Не имея туда доступа, правоохранители, тем не менее, выяснили, что оттуда подозреваемый уехал в Российскую Федерацию. В 2016 г. беглеца было объявлено в международный розыск", - добавляется в сообщении.

В полиции отмечают, что в это время 37-летний фигурант скрылся дальше - на Дальнем Востоке, где начал новую жизнь.

Однако по каналам Интерпола его местонахождение было установлено. Разыскиваемого задержали. На днях мужчину экстрадировали в Украину. На пограничном пункте в Харьковской области подозреваемый был взят под стражу сотрудниками полиции Донбасса.

Полицейские под конвоем доставили задержанного в Мариуполь для вынесения ему приговора. Злоумышленник помещен в СИЗО. Он будет отвечать перед судом по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Напомним, по ходатайству столичной прокуратуры арестовано "вора в законе" "Кобу Руставского", который находился в международном розыске.