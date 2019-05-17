В Україну приїде один з найкращих віолончелістів Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Вперше до України завітає один з найкращих віолончелістів Європи, концертмейстер челістів Берлінської філармонії Bruno Delepelaire з єдиним концертом у Львівському органному залі, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Протягом своєї музичної кар’єри віолончеліст здобув кілька престижних нагород, серед яких “Karl Davidoff International Cello Competition” (2012) та Markneukirchen International Instrumental Competition (2013), та став учасником одного з найвідоміших оркестрів світу.
26 травня разом із головним гостьовим дириґентом Теодором Кухаром та Ukrainian Festival Orchestra Bruno Delepelaire дасть свій перший концерт в Україні виконавши найкращі твори Моцарта, Гайдна, Мендельсона, Сука.
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Теодор Кухар - найзаписуваніший дириґент свого покоління. У його кар’єрі понад 100 записаних компакт-дисків таких лейблів, як Naxos, Brilliant Classics, Ondine та Marco Polo.
Ukrainian Festival Orchestra - виріс із львівського камерного оркестру Collegium Musicum. Співпраця з Bruno Delepelaire стане новою сторінкою у музичній історії оркестру.