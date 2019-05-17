В Украину приедет один из лучших виолончелистов Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Впервые Украину посетит один из лучших виолончелистов Европы, концертмейстер челистов Берлинской филармонии Bruno Delepelaire с единственным концертом во Львовском органном зале, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
На протяжении своей музыкальной карьеры виолончелист получил несколько престижных наград, среди которых "Karl Davidoff International Cello Competition" (2012) и Markneukirchen International Instrumental Competition (2013), и стал участником одного из самых известных оркестров мира.
26 мая вместе с главным гостевым дирижером Теодором Кухаром и Ukrainian Festival Orchestra Bruno Delepelaire даст свой первый концерт в Украине выполнив лучшие произведения Моцарта, Гайдна, Мендельсона, Сука.
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Теодор Кухар - наиболее записываемый дирижер своего поколения. В его карьере более 100 записанных компакт-дисков таких лейблов, как Naxos, Brilliant Classics, Ondine и Marco Polo.
Ukrainian Festival Orchestra - вырос из львовского камерного оркестра Collegium Musicum. Сотрудничество с Bruno Delepelaire станет новой страницей в музыкальной истории оркестра.