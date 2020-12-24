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В Україну прибув новопризначений посол Бразилії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла Бразилії в Україні Нортона де Андраде Мелло Рапести. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.

В Україну прибув новопризначений посол Бразилії

“Поглиблення політичного діалогу та збільшення обсягів торгівлі є пріоритетними питаннями порядку денного наших відносин з Бразилією”, — наголосив Єнін.

Серед найбільш перспективних сфер співробітництва український дипломат визначив сільське господарство, фармацевтичну галузь та реалізацію інфраструктурних проектів. Окремою темою розмови стала співпраця України та Бразилії у військово-технічній та авіакосмічній сферах.

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Зазначається, що під час бесіди сторони домовилися докласти спільних зусиль для підготовки наступного року офіційного візиту президента Бразилії до України, підписання низки двосторонніх документів, а також проведення сьомого засідання Міжурядової українсько-бразильської комісії з торговельно-економічного співробітництва.

Дипломати також домовилися розробити програму святкових заходів з нагоди відзначення у 2021 році 130-ї річниці початку української імміграції до Бразилії.

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Довідка: серед країн Південної Америки Бразилія є найбільшим торговельним партнером України. За даними Держстату України, двосторонній товарообіг за 2019 рік склав 291,5 млн дол. США. Експорт товарів з України до Бразилії зріс майже на 65% та склав 74 млн дол. США. Імпорт товарів в Україну зріс на 11,8% до 217,6 млн дол. США. За січень-вересень 2020 року, товарообіг між Україною та Бразилією склав 242,3 млн дол. США. Кількість етнічних українців в Бразилії складає понад 600 тис., переважна більшість мешкає в штаті Парана — понад 400 тис.

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