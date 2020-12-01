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Україна та Бразилія обговорили реалізацію спільних проектів у оборонній сфері

Україна та Бразилія обговорили реалізацію спільних проектів у оборонній сфері

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Україна та Федеративна Республіка Бразилія почали діалог щодо реалізації спільних проектів у сфері оборонної промисловості. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.

“Україна зацікавлена залучити економічні сили й засоби для підтримки високого рівня кооперації з Федеративною Республікою Бразилія у сфері оборонної промисловості для реалізації спільних проектів”, - сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час офіційного відкриття Першого діалогу оборонної промисловості між Україною та Бразилією у Києві.

За його словами, попри велику відстань між країнами, уже майже 30 років Україна й Бразилія тісно та плідно співпрацюють у галузі міжнародної політики, науки, економіки, освіти та культури.

“Денис Шмигаль підкреслив, що започаткування Діалогу оборонної промисловості між Україною та Бразилією є черговим етапом зміцнення двосторонніх відносин. За його словами, у ході зустрічі обидві сторони зможуть чітко визначити шляхи активізації двостороннього співробітництва”, - йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр додав, що українська оборонна промисловість є рушійною силою розвитку високотехнологічного виробництва в Україні.

“Уряд надає всебічну підтримку цій галузі та вбачає великі перспективи у якісному та кількісному зростанні експорту нашої оборонної продукції на зовнішні ринки”, - додав Шмигаль.

Він зазначив, що у рамках Першого діалогу оборонної промисловості між Україною та Федеративною Республікою Бразилія відбудеться підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо науково-технічного співробітництва та комерціалізації оборонної продукції.

Нагадаємо, Шмигаль обговорив з Ердоганом торгово-економічну співпрацю України з Туреччиною.

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