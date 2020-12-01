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Украина и Бразилия обсудили реализацию совместных проектов в оборонной сфере

Украина и Бразилия обсудили реализацию совместных проектов в оборонной сфере

Киев  •  УНН

 • 13010 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Украина и Федеративная Республика Бразилия начали диалог по реализации совместных проектов в сфере оборонной промышленности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Украина заинтересована привлечь экономические силы и средства для поддержания высокого уровня кооперации с Федеративной Республикой Бразилия в сфере оборонной промышленности для реализации совместных проектов", - сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль во время официального открытия Первого диалога оборонной промышленности между Украиной и Бразилией в Киеве.

По его словам, несмотря на большое расстояние между странами, уже почти 30 лет Украина и Бразилия тесно и плодотворно сотрудничают в области международной политики, науки, экономики, образования и культуры.

"Денис Шмыгаль подчеркнул, что начало Диалога оборонной промышленности между Украиной и Бразилией является очередным этапом укрепления двусторонних отношений. По его словам, в ходе встречи обе стороны смогут четко определить пути активизации двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

Премьер-министр добавил, что украинская оборонная промышленность является движущей силой развития высокотехнологичного производства в Украине.

"Правительство оказывает всестороннюю поддержку этой отрасли и видит большие перспективы в качественном и количественном росте экспорта нашей оборонной продукции на внешние рынки", - добавил Шмыгаль.

Он отметил, что в рамках Первого диалога оборонной промышленности между Украиной и Федеративной Республикой Бразилия состоится подписание Меморандума о взаимопонимании по научно-техническому сотрудничеству и коммерциализации оборонной продукции.

Напомним, Шмыгаль обсудил с Эрдоганом торгово-экономическое сотрудничество Украины с Турцией.

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