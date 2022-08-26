В Україну прибула перша партія листів військовополонених
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Днями до України прибула перша партія листів військовополонених. Як повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, над їх передачею рідним уже працюють, передає УНН.
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Як повідомила Верещук, за Женевськими конвенціями наші військовополонені вправі надсилати та отримувати листи. Національне інформаційне бюро (НІБ) Мінреінтеграції розпочало відповідну роботу з організації листування наших військовополонених з їхніми рідними.
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"Днями до України прибула перша партія листів. НІБ працює над їх передачею рідним військовополонених", - повідомила Верещук.
Вона також подякувала Міжнародному комітету Червоного Хреста за посередництво та професійну роботу.
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