В Украину прибыла первая партия писем военнопленных

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Как сообщила Верещук, по Женевским конвенциям наши военнопленные вправе отправлять и получать письма. Национальное информационное бюро (НИБ) Минреинтеграции начало соответствующую работу по организации переписки наших военнопленных с их родными.

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"На днях в Украину прибыла первая партия писем. НИБ работает над их передачей родным военнопленных", - сообщила Верещук.

Она также поблагодарила Международный комитет Красного Креста за посредничество и профессиональную работу.

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