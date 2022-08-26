В Украину прибыла первая партия писем военнопленных
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. На днях в Украину прибыла первая партия писем военнопленных. Как сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, над их передачей родным уже работают, передает УНН.
Детали
Как сообщила Верещук, по Женевским конвенциям наши военнопленные вправе отправлять и получать письма. Национальное информационное бюро (НИБ) Минреинтеграции начало соответствующую работу по организации переписки наших военнопленных с их родными.
Цитата
"На днях в Украину прибыла первая партия писем. НИБ работает над их передачей родным военнопленных", - сообщила Верещук.
Она также поблагодарила Международный комитет Красного Креста за посредничество и профессиональную работу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эрдоган о встрече во Львове: речь шла об обмене военнопленными