В Україну не пустили російську поетесу Алісу Денисову, яка любить відпочивати в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Через незаконне відвідування тимчасово окупованого Криму прикордонники заборонили в’їзд в Україну російській поетесі. Про це інформує пресслужба ДПСУ, передає УНН.
Так, зазначають прикордонники, ДПСУ постійно проводить роботу для виявлення осіб, які порушують українське законодавство, зокрема, незаконно відвідуючи тимчасово окуповані території України.
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“Одну з таких громадянок зупинили цієї ночі в аеропорту „Київ“. 25-річна росіянка прилетіла в нашу країну з Іспанії. У ході оформлення прикордонники встановили, що вона в порушення встановленого порядку в’їзду та виїзду незаконно відвідувала тимчасово окуповану територію АР Крим. Росіянка, яка виявилася поетесою та авторкою різних проєктів, неодноразово публікувала матеріали на кримську тематику та інформацію про відвідування тимчасово окупованої території України”, — інформують у пресслужбі.
Деталі
За даними прикордонників, жінка зазначила, що на півострів їздила в минулому році і потрапила туди потягом.
За порушення норм українського законодавства громадянці Російської Федерації було відмовлено у пропуску через державний кордон та заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки.
З власних джерел УНН стало відомо, що Мова йде про Алісу Денисову 1996 року народження.
Поетеса, до того ж, неодноразово публікувала інформацію про свій відпочинок в Криму у російській соцмережі ВК.
Що було раніше
Як писав УНН, раніше заборону в’їзду в Україну за незаконне відвідування окупованого Криму отримала російська актриса театру та кіно Роза Хайрулліна.