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В Украину не пустили русскую поэтессу Алису Денисову, которая любит отдыхать в оккупированном Крыму

Киев • УНН

 • 18067 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Из-за незаконного посещения временно оккупированного Крыма пограничники запретили въезд в Украину российской поэтессе. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

В Украину не пустили русскую поэтессу Алису Денисову, которая любит отдыхать в оккупированном Крыму

Так, отмечают пограничники, ГПСУ постоянно проводит работу для выявления лиц, нарушающих украинское законодательство, в частности, незаконно посещая временно оккупированные территорияи Украины.

Цитата

“Одну из таких гражданок остановили ночью в аэропорту ”Киев". 25-летняя россиянка прилетела в нашу страну из Испании. В ходе оформления пограничники установили, что она в нарушение установленного порядка въезда и выезда незаконно посещала временно оккупированную территорию АР Крым. Россиянка, которая оказалась поэтессой и автором различных проектов, неоднократно публиковала материалы на крымскую тематику и информацию о посещении временно оккупированной территории Украины”, - информируют в пресс-службе.

Детали

По данным пограничников, женщина отметила, что на полуостров ездила в прошлом году и попала туда поездом.
За нарушение норм украинского законодательства гражданке Российской Федерации было отказано в пропуске через государственную границу и запрещено въезд в Украину сроком на 3 года.

Из собственных источников этом УНН стало известно, что речь идет об Алисе Денисовой, 1996 г.р.

Поэтесса, к тому же, неоднократно публиковала информацию о своем отдыхе в Крыму в российской соцсети ВК.

Что было раньше

Как писал УНН, ранее запрет въезда в Украину за незаконное посещение оккупированного Крыма получила российская актриса театра и кино Роза Хайруллина.

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