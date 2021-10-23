В Украину не пустили русскую поэтессу Алису Денисову, которая любит отдыхать в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Из-за незаконного посещения временно оккупированного Крыма пограничники запретили въезд в Украину российской поэтессе. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
Так, отмечают пограничники, ГПСУ постоянно проводит работу для выявления лиц, нарушающих украинское законодательство, в частности, незаконно посещая временно оккупированные территорияи Украины.
Цитата
“Одну из таких гражданок остановили ночью в аэропорту ”Киев". 25-летняя россиянка прилетела в нашу страну из Испании. В ходе оформления пограничники установили, что она в нарушение установленного порядка въезда и выезда незаконно посещала временно оккупированную территорию АР Крым. Россиянка, которая оказалась поэтессой и автором различных проектов, неоднократно публиковала материалы на крымскую тематику и информацию о посещении временно оккупированной территории Украины”, - информируют в пресс-службе.
Детали
По данным пограничников, женщина отметила, что на полуостров ездила в прошлом году и попала туда поездом.
За нарушение норм украинского законодательства гражданке Российской Федерации было отказано в пропуске через государственную границу и запрещено въезд в Украину сроком на 3 года.
Из собственных источников этом УНН стало известно, что речь идет об Алисе Денисовой, 1996 г.р.
Поэтесса, к тому же, неоднократно публиковала информацию о своем отдыхе в Крыму в российской соцсети ВК.
Что было раньше
Как писал УНН, ранее запрет въезда в Украину за незаконное посещение оккупированного Крыма получила российская актриса театра и кино Роза Хайруллина.