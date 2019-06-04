В Україну не пропустили інформаційну терористку з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. В аеропорту Одеси прикордонники не пропустили громадянку РФ, яка здійснювала інформаційно-підривну діяльність щодо України. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
"Учора в міжнародному аеропорту Одеси співробітники Держприкордонслужби не пропустили громадянку РФ, яка здійснювала інформаційно-підривну діяльність щодо України", - йдеться у повідомленні.
Під час оформлення пасажирів авіарейсу "Мінськ-Одеса", прикордонники зупинили уродженку Москви - громадянку Російської Федерації. Стосовно неї охоронці кордону мали інформацію, згідно з якою ця особа здійснювала інформаційно-підривну діяльність щодо України, публічно висловлювала сепаратистські погляди, про що свідчать публікації на її сторінках у соцмережах.
"Громадянці РФ 1985 року народження відмовлено в перетині державного кордону України та повідомлено співробітників СБУ", - додали правоохоронці.
Нагадаємо, іноземець намагався потрапити до України за "липовим" паспортом.