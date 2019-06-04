В Украину не пропустили информационную террористку с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В аэропорту Одессы пограничники не пропустили гражданку РФ, которая осуществляла информационно-подрывную деятельность в отношении Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Вчера в международном аэропорту Одессы сотрудники Госпогранслужбы не пропустили гражданку РФ, которая осуществляла информационно-подрывную деятельность в отношении Украины", - говорится в сообщении.
Во время оформления пассажиров авиарейса "Минск-Одесса", пограничники остановили уроженку Москвы - гражданку Российской Федерации. В отношении нее пограничники имели информацию, согласно которой это лицо осуществляло информационно-подрывную деятельность в отношении Украины, публично выражала сепаратистские взгляды, о чем свидетельствуют публикации на ее страницах в соцсетях.
"Гражданке РФ 1985 года отказано в пересечении государственной границы Украины и сообщено сотрудников СБУ", - добавили правоохранители.
Напомним, иностранец пытался попасть в Украину по "липовому" паспорту.