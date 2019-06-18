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В Україну намагалися ввезти жіночий одяг із Польщі на майже 2,7 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. На Ягодині у мешканця прикордоння вилучили жіночого одягу на майже 2,7 млн грн, який він хотів перевезти поза митним контролем із Польщі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФСУ.

В Україну намагалися ввезти жіночий одяг із Польщі на майже 2,7 млн грн

"У пункті пропуску Ягодин у мешканця прикордоння вилучили 692 найменування жіночого одягу. Сукні, пальта, куртки, білизна, штани та шорти, шапки та піжами, кофти, сорочки, спідниці – усього 6952 штуки вартістю 2,668 млн грн – були складені у 103 звичайних мішки без упакування виробників", - йдеться в повідомлені.

Цей товар із Польщі намагались ввезти мікроавтобусом смугою спрощеного митного контролю "зелений коридор", приховуючи його справжню вартість. Етикетки на одязі засвідчили належність одягу відомим європейським торговельний маркам: veromoda, globalfunk, Karenbysimonsen, minimum, jack&jones та інші.

"Через порушення митних правил одяг вилучено на склад митниці до прийняття судом остаточного рішення про притягнення водія до відповідальності. За приховування від митного контролю особливо великої партії товару затримано до рішення суду також і транспортний засіб, яким перевозили предмети правопорушення. Mercedes-benz Sprinter оцінений експертами у 400 тис. грн", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у пункті пропуску "Бориспіль" сьогодні у валізі громадянки України, яка прибула рейсом з турецького Стамбула, знайшли контрабандні тютюнові вироби для куріння кальяну.

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