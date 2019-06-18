В Украину пытались ввезти женскую одежду из Польши почти 2,7 млн грн

"В пункте пропуска Ягодин у жителя приграничья изъяли 692 наименования женской одежды. Платья, пальто, куртки, белье, брюки и шорты, шапки и пижамы, кофты, рубашки, юбки - всего 6952 штуки стоимостью 2668000 грн - были сложены в 103 обычных мешки без упаковки производителей", - говорится в сообщении.

Этот товар из Польши пытались ввезти микроавтобусом полосой упрощенного таможенного контроля "зеленый коридор", скрывая его настоящую стоимость. Этикетки на одежде показали принадлежность одежды известным европейским торговым маркам: veromoda, globalfunk, Karenbysimonsen, minimum, jack & jones и другие.



"Из-за нарушения таможенных правил одежду изъято на склад таможни до принятия судом окончательного решения о привлечении водителя к ответственности. За сокрытие от таможенного контроля особо крупной партии товара задержан до решения суда также и транспортное средство, которым перевозили предметы правонарушения. Mercedes-benz Sprinter оценен экспертами в 400 тыс. грн", - отмечается в сообщении.



Напомним, в пункте пропуска "Борисполь" сегодня в чемодане гражданки Украины, которая прибыла рейсом из турецкого Стамбула, нашли контрабандные табачные изделия для курения кальяна.